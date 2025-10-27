L' Italia del magna magna L' overtourism del cibo che ha ingurgitato il paese

Piatto ricco? Mi ci ficco, diceva un antico adagio di derivazione pokeristica ormai ignoto alla generazione Z, eppure chi avrebbe detto anche solo pochi anni fa che l’Italia sarebbe diventata la gr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Italia del magna magna. L'overtourism del cibo che ha ingurgitato il paese

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi, nell’Aula Magna Storica dell’Università di Napoli Federico II, la Società Chimica Italiana ha conferito a Catia Bastioli la prima Medaglia “Maria Bakunin”. Questa medaglia segna l’inizio di un percorso. È il riconoscimento di una visione della ricerca che u - facebook.com Vai su Facebook

«Overtourism», in Italia ci sono troppi turisti? Proposte per superare l’emergenza e non perdere ricchezza - In queste settimane si discute molto di turismo ed economia e la causa non è solo riferibile al periodo stagionale. Si legge su corriere.it

L'Italia al bivio, tra overtourism e sostenibilità - a spiegare perchè l'industria turistica italiana si prepara ad un 'cambio di pelle', dall'overtourism delle destinazioni classiche - Lo riporta quotidiano.net

“99% of Italy”: la rivoluzione gentile contro l’overtourism - Conquistati dal magnetismo delle sue metropoli artistiche, dal fascino di una cultura millenaria e da paesaggi che non hanno eguali al mondo, l’Italia attrae ogni anno oltre 70 milioni di visitatori ... Lo riporta iodonna.it