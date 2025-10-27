L’Italia alla guida dell’Europa nel comparto I nuovi trend che spingono i consumatori
L'economia italiana degli integratori alimentari è, infatti, un settore maturo e in crescita, con vendite che nel 2023 hanno superato i 4 miliardi di euro e un impatto stimato sul prodotto interno lordo nazionale in ascesa. Il comparto contribuisce in modo significativo all'occupazione, sostenendo oltre 51 mila posti di lavoro, di cui circa la metà occupati da donne. L'Italia è leader in Europa per questo mercato, spinto da un aumento della domanda legata alla prevenzione e al benessere.
