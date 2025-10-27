L’istruzione degli adulti | nei CPIA e attraverso i corsi a indirizzo serale Una guida normativa aggiornata

L’istruzione degli adulti in Italia è uno snodo strategico di apprendimento permanente, inclusione e rientro in formazione. La cornice di riferimento poggia su alcuni capisaldi: la L. 2962006, art. 1, c. 632 (autonomia amministrativa, organizzativa e didattica dei CPIA con proprio organico), il D.P.R. 2632012 (assetto dell’istruzione degli adulti e architettura dei percorsi), il D.I. 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento), nonché la L. 922012 e il D.Lgs. 132013 (apprendimento permanente e sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze) L'articolo L’istruzione degli adulti: nei CPIA e attraverso i corsi a indirizzo serale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it