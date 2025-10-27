L’ira di Mauro Corona contro Mondadori | Il mio libro è mutilato manca un intero capitolo
Lo scrittore Mauro Corona si è scagliato contro la casa editrice Mondadori per un errore che definisce «madornale e scandaloso». In un post pubblicato sui suoi canali social, l’autore di Erto ha denunciato la mancanza di un intero capitolo nel suo nuovo romanzo, I sentieri degli aghi di pino, uscito lo scorso 21 ottobre per l’editore milanese. «Nel libro manca un capitolo intero, a pagina 106 – ha scritto Corona –. Non vi dico il mio stato d’animo, conterebbe poco e vi spaventerebbe. Mi preme però chiedere scusa ai miei lettori». Poi l’appello diretto all’editore: «Spero, anzi esigo, che la casa editrice rimedi presto all’errore e ristampi il testo con tutti i capitoli, rimborsando chi ha comprato un libro mutilato ». 🔗 Leggi su Open.online
