L’intrigo lombardo fra Massari e Capotosti e la rivincita di La Russa

Escluso da intrighi e complotti per rimpiazzare Barbara Mazzali con Debora Massari, in Lombardia Ignazio La Russa ha preteso di decidere almeno una cosa: la caposegreteria. Defenestrata dalla sottosegretaria no vax Federica Picchi, Roberta Capotosti torna così in Giunta: sarà lei la “burattinaia” dell’assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda, appena affidato alla figlia del divo della pasticceria Iginio. Con questa operazione, il presidente del Senato ha vendicato la sua protetta, storica militante e alzatrice di braccia tese, e ribadito alle diverse correnti di Fratelli d’Italia che i La Russa possono concedere qualcosa ai fratelli e alle sorelle d’Italia, ma restano comunque i decisionisti in Lombardia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

