L’intervista Rabbia Andreucci | Una gara in mano Così non va bene
"Siamo abbastanza arrabbiati per il risultato". Stavolta Andreucci non sceglie la via della diplomazia e parla chiaro. E le parole dell’allenatore arancione rispecchiano a pieno l’amarezza per il secondo pareggio consecutivo. "C’è rabbia per come è finita la partita - ha sottolineato - e soprattutto per l’andamento. Siamo stati sopra in due circostanze e due volte siamo stati ripresi. Avevamo la gara in mano e una squadra esperta come la nostra non può essere ‘tranquilla’ dopo aver subito un gol simile. Ne parleremo in settimana ma senza dubbio siamo amareggiati, perché in quello specifico momento ci voleva lucidità per portare la gara in fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
