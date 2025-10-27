"Quel buco vuoto in Curva fa male, quel sasso che colpito Raffaele Marianella ha colpito tutti noi, ha colpito il sistema". Tommaso Della Rosa, com’è normale che sia, ha poca voglia di parlare. Ma c’è. "La squadra non era pronta tecnicamente a giocare e la colpa è mia – prosegue il tecnico biancorosso – in difesa siamo sempre stati in ritardo e in attacco non siamo stati lucidi, non abbiamo giocato con la solita aggressività". Fa onore a Della Rosa prendersi le colpe, ma la sensazione è che la mente dei giocatori non fosse sul campo. Impossibile non pensare a quanto accaduto. "La mente dei ragazzi per un po’ è stata altrove – dice Della Rosa – ma il nostro compito è quello di giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intervista. Coach Della Rosa si prende le colpe