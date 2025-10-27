L’Inter non ha gradito gli attacchi di Conte a Marotta e a Chivu Gazzetta

L’Inter infastidita da Conte, scrive così la Gazzetta. Le parole di Antonio Conte nel post-partita di sabato non sono andate giù al club nerazzurro, a partire da Beppe Marotta anch’egli bersaglio dell’allenatore del Napoli. Scrive la Gazzetta: Nel mirino del club nerazzurro c’è sempre Conte, l’ex al veleno che ha scucito l’ultimo tricolore con il suo Napoli barricadero. È il tecnico che ha fatto ondeggiare il big match a suo piacimento, come fa solo un domatore con il suo lazzo: anche questo è un pregio nel corpo a corpo per il titolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

