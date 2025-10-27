E dire che nello spot di Sky sembrano grandi amici (e lo sono sicuramente), ma la sconfitta dell’Inter sul campo del Napoli e più in un generale il commento sulla stagione dei nerazzurri fino a ora, ha fatto litigare la bandiera interista Beppe Bergomi e Alex Del Piero, in diretta negli studi di Sky, durante il commento dell’ottava giornata di Serie A. Tutto è iniziato con un’affermazione netta dell’ex capitano della Juventus: “ Mi dispiace Beppe, ma l’Inter è nettamente la squadra più forte da quattro anni. Poi, visto che non ha sempre vinto, possiamo dire che non è la più brava, perché i più bravi sono quelli che arrivano davanti “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Inter fa litigare Beppe Bergomi e Alex Del Piero su Sky: “Non urlare, rispetta il mio pensiero”