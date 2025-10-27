L' intelligenza artificiale scopre 2000 violenze sulle donne non segnalate nei referti medici

Repubblica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il risultato del progetto Vides, in cui gli algoritmi applicati a 350mila cartelle cliniche del pronto soccorso dell’ospedale piemontese hanno individuato casi sospetti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

