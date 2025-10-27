L’Intelligenza artificiale fa crescere l’Europa ma serve una strategia unitaria
Nonostante iniziative e investimenti significativi (HPC, Big Data, Cloud), all’Unione europea manca una strategia unitaria capace di trasformare l’Intelligenza artificiale in un volano diffuso di produttività e competitività. “L’infrastruttura critica” da costruire è il capitale di calcolo, concepito come un nuovo fattore produttivo su scala europea con regole comuni su dati, interoperabilità e procurement. Serve un progetto continentale, che definisca priorità chiare, coordini pubblico-privato e indichi tempi certi. Il rischio altrimenti è la dispersione di interventi e risorse. L’Unione europea ribadisce da tempo di voler “mettere l’intelligenza artificiale al centro” del proprio modello di crescita e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
