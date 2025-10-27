L’intelligenza artificiale a scuola a sostegno degli studenti in difficoltà

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale sale in cattedra per aiutare gli studenti in difficoltà: un progetto pilota, cominciato in 4 regioni, che presto coinvolgerà tutti gli istituti. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

