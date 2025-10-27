L’inizio di novembre è da dimenticare | pioggia continua in queste città italiane

Temporeale.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo cambia bruscamente, l’autunno entra nella sua fase più piovosa: cosa ci aspetta nei prossimi giorni Ottobre si sta concludendo con diversi cambiamenti atmosferici rispetto a un lungo periodo in cui il bel tempo ha dominato su larga parte dell’Italia. Siamo ormai nel pieno dell’autunno e nell’aria si respira pioggia in arrivo, a ripetizione.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

