Milano, 27 ottobre 2025 – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un italiano di 20 anni, ricercato dalle autorità francesi per estorsione. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, durante dei servizi di controllo congiunti con la Polizia Ferroviaria di Milano presso la stazione Centrale, hanno fermato un giovane che cercava di confondersi tra la folla, nel tentativo di eludere i controlli; da approfondimenti è emerso che il 20enne era ricercato dalle autorità francesi, dovendo rispondere di concorso nel reato di estorsione commesso con altri soggetti lo scorso mese di luglio, nella città di Mulhouse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'inganno della ragazza sul sito d'incontri, poi le botte e la rapina: arrestato a Milano il mandante del raid in Francia