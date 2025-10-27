Qualche settimana fa, sul mio di Instagram sono comparse delle foto di quelle che sembravano essere delle presunte Kirkland x Nike SB Dunk Low. Sì, quel Kirkland: il marchio interno di Costco, il colosso americano del commercio all’ingrosso dove puoi comprare rotoli di carta igienica e polli allo spiedo in quantità industriali. All’inizio ho pensato fosse solo un meme strano e iper-specifico, probabilmente creato da qualche ragazzino dell’Ohio con un abbonamento gratuito a Canva e troppo tempo libero. Ho scrollato e ignorato. Nei giorni successivi, però, le immagini hanno iniziato a moltiplicarsi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L’industria delle sneaker è nel pieno di una crisi creativa