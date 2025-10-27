L’incontro Trump- Xi e la visita dell’inviato di Putin negli Usa

La delegazioni di Cina e Stati Uniti ha trovato un’intesa. Così l’incontro tra Xi Jinping e Trump di giovedì non avrà solo un alto valore simbolico, quello di una distensione tra le due potenze, ma avrà anche un esito sul piano commerciale, che il presidente americano potrà spendere presso l’opinione pubblica del suo Paese. Se nell’immediato è più importante il livello commerciale, che ha ricadute globali, in prospettiva è ben più importante l’aspetto simbolico perché va a frenare, e in via provvisoria a chiudere, la spinta verso un confonto militare con il Dragone, che da anni i think tank e l’esercito Usa considerano inevitabile, con conseguenze sia sul riarmo che sulla politica estera Usa in Asia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

