L’incontro Trump- Xi e la visita dell’inviato di Putin negli Usa
La delegazioni di Cina e Stati Uniti ha trovato un’intesa. Così l’incontro tra Xi Jinping e Trump di giovedì non avrà solo un alto valore simbolico, quello di una distensione tra le due potenze, ma avrà anche un esito sul piano commerciale, che il presidente americano potrà spendere presso l’opinione pubblica del suo Paese. Se nell’immediato è più importante il livello commerciale, che ha ricadute globali, in prospettiva è ben più importante l’aspetto simbolico perché va a frenare, e in via provvisoria a chiudere, la spinta verso un confonto militare con il Dragone, che da anni i think tank e l’esercito Usa considerano inevitabile, con conseguenze sia sul riarmo che sulla politica estera Usa in Asia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Scopri altri approfondimenti
Tg2. . A pochi giorni dall'incontro fra #Trump e #XiJinping, tra #StatiUniti e #Cina prima intesa su importanti questioni commerciali. Sullo sfondo la guerra in #Ucraina e il ruolo di Xi nelle trattative con #Putin - facebook.com Vai su Facebook
I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili. Dopo mesi di silenzio, la Corea del nord spara diversi missili a pochi giorni dal vertice Apec in Corea del sud. Di @GiuliaPompili - X Vai su X
Trump vede tutti. Mission in Asia: giovedì vertice con Xi. "Vorrei ci aiutasse con la Russia" - Il presidente Usa vedrà quello cinese in Corea del Sud: tema clou saranno i dazi. Lo riporta huffingtonpost.it
Verso il grande patto. Trump-Xi, oltre i dazi e per la pace globale - Giovedì l'atteso vertice, ma esiste già l'accordo per la cancellazione dei dazi al 100% e sulle esportazioni delle terre rare. Riporta huffingtonpost.it
Trump partito per l'Asia, incontrerà Xi: «Parleremo di Russia, vorrei che ci aiutasse» - Nell'incontro con Xi Jinping, Donald Trump è interessato a parlare di scambi commerciali. Si legge su leggo.it