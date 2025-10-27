L' incidente di via Celi si trasforma in tragedia è morto il ciclista travolto da un camion

Messinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trasforma in tragedia l'incidente che si è verificato questa mattina in via Adolfo Celi. È morto al Policlinico il ciclista che si è scontrato con un camion nei pressi del torrente San Filippo. Troppo gravi le ferite riportare dall'uomo, 56 anni, dopo l'impatto con il mezzo pesante. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

incidente via celi trasformaMessina, grave incidente in via Celi: ciclista finisce sotto un camion - Del pericolo causato dal passaggio nella zona sud dei mezzi pesanti provenienti dai cantieri del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiumefreddo se ne parla da ... Secondo rtp.gazzettadelsud.it

incidente via celi trasformaMessina, incidente in via Adolfo Celi: ciclista in gravissime condizioni dopo lo scontro con un tir - Per cause che sono ancora in corso di accertamento a scontrarsi sono stati un camion (impegnato nei lavori del raddop ... Da msn.com

Messina. Incidente in via Adolfo Celi, ferite gravi per un ciclista - Coinvolti un ciclista e un mezzo pesante, forse anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Via Celi Trasforma