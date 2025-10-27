L' incidente di via Celi si trasforma in tragedia è morto il ciclista travolto da un camion
Si trasforma in tragedia l'incidente che si è verificato questa mattina in via Adolfo Celi. È morto al Policlinico il ciclista che si è scontrato con un camion nei pressi del torrente San Filippo. Troppo gravi le ferite riportare dall'uomo, 56 anni, dopo l'impatto con il mezzo pesante. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'incidente di via Celi si trasforma in tragedia, è morto il ciclista travolto da un camion ift.tt/dpaO9fb - X Vai su X
Avezzano, tragedia all’alba: perde la vita un giovane di 21 anni Un grave incidente si è verificato lungo via Romana ad Avezzano, dove ha perso la vita Manuel Fieramosca, 21 anni, originario di Celano. Il giovane, che si stava recando al lavoro alla Celi - facebook.com Vai su Facebook
Messina, grave incidente in via Celi: ciclista finisce sotto un camion - Del pericolo causato dal passaggio nella zona sud dei mezzi pesanti provenienti dai cantieri del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiumefreddo se ne parla da ... Secondo rtp.gazzettadelsud.it
Messina, incidente in via Adolfo Celi: ciclista in gravissime condizioni dopo lo scontro con un tir - Per cause che sono ancora in corso di accertamento a scontrarsi sono stati un camion (impegnato nei lavori del raddop ... Da msn.com
Messina. Incidente in via Adolfo Celi, ferite gravi per un ciclista - Coinvolti un ciclista e un mezzo pesante, forse anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. Come scrive msn.com