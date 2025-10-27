L’importanza del compostaggio | a Fiumicino si impara come trasformare i rifiuti organici

Fiumicino, 27 ottobre 2025 – Trasformare i rifiuti organici in concime naturale conviene sotto ogni punto di vista: a mbientale, economico e sociale. Con questa consapevolezza si è svolto sabato mattina, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, il corso gratuito di compostaggio domestico, promosso dall’Area Ambiente del Comune di Fiumicino, in collaborazione con i referenti della ditta incaricata della gestione dei rifiuti comunali. Durante l’incontro, esperti del settore hanno illustrato ai cittadini come avviare e gestire correttamente il processo di compostaggio spiegando che questa pratica rappresenta il metodo più sostenibile per restituire alla natura lo scarto organico prodotto quotidianamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it