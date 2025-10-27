L’immaginario oscuro di Elettra Seguro nei Racconti della malacarne
Assassini seriali, maniaci, sadici psicopatici. Sono i protagonisti de "I racconti della malacarne", opera prima (edita da Diana Edizioni) di Elettra Seguro, già cantante dei Neila Invo e illustratrice. La raccolta - storie di fantasia ispirate a efferati fatti di cronaca nera - accompagna con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
