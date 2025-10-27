Ligue 1 | Marsiglia ko Psg di nuovo in testa Lens seconda forza del campionato

Lens (Francia) 27 ottobre 2025 - Dura due settimane il periodo di lontananza del Paris Saint-Germain dal primo posto. Il Marsiglia di De Zerbi cade nella trasferta di Lens e deve abdicare in vetta alla graduatoria, riconsegnandola ai parigini. OM superato in graduatoria anche dai rosso e oro, per un gruppo grande e ravvicinatissimo in vetta alla graduatoria. Ben sette squadre in appena quattro punti stanno facendo una rapida selezione per le posizioni europee, mentre dietro, al di là delle difficoltà del Metz, è altrettanto compatta e ricca la lotta per la salvezza. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Marsiglia ko, Psg di nuovo in testa, Lens seconda forza del campionato

SI FERMA L'OM! Dopo 5 vittorie consecutive in Ligue 1, si ferma il Marsiglia di De Zerbi che perde 2-1 col Lens Al vantaggio di Greenwood, ha risposto al squadra di casa con il rigore di Edouard e l'autogol di Pavard #Tuttosport #Marsiglia - facebook.com Vai su Facebook

