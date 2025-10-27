L’idea per ora virtuale di costruire un’isola dentro il Lago di Como senza rovinare il paesaggio
E se qualcuno avesse pensato di costruire un’isola proprio nel cuore del Lago di Como? Un’isola diversa dalle altre, capace di fondersi con il paesaggio senza alterarlo, di esistere senza imporsi.L’idea, per ora solo virtuale, è firmata da Dyatlov Studio: un piccolo team internazionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
