Sarzana, 27 ottobre 2025 – “Nel piccolo c’è l’infinito”: una premessa che è tutta un programma. Il “ Piccolo ristorante ” a Sarzana promette al palato l’infinito e lo mantiene. Recensioni da cinque stelle e il riconoscimento del Gambero Rosso con un punteggio di tutto rispetto, 81 punti su 100, e due forchette, conquistati a pochi mesi dall’apertura non è da tutti. TheFork Awards 2025: Toscana tra le eccellenze della nuova ristorazione. Ecco i locali nominati dagli chef Due come il numero vincente che costituisce la quotidianità dei due giovani Guia Malteno, la chef, e Simone Contiero, responsabile della sala che hanno fatto tutto da soli persino i lavori di sistemazione del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’idea di Guia e Simone, il ‘Piccolo ristorante’ è già... tra i grandi