L’idea di fare uno spezzone di Domenica In con il gioco mi sembrava per la mia persona che fosse poco efficace | Gabriele Corsi vuota il sacco

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ho detto nulla, finalmente posso dirvi che ho rifiutato Domenica In per soldi, me ne davano troppi”, scherza Gabriele Corsi al Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni a Milano parlando per la prima volta della sua mancata partecipazione allo storico contenitore festivo. La sua presenza era stata annunciata in pompa magna alla presentazione dei palinsesti Rai, ma il suo coinvolgimento nella “Domenica In” corale era durato poco. L’azienda pubblica aveva comunicato la rinuncia “di comune accordo” di Corsi “a seguito di alcune valutazioni che avevano reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

