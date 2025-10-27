Libri per l’uomo d’affari | titoli indispensabili
Scopri i migliori libri uomo business per migliorare le tue abilità di leadership e raggiungere il successo professionale. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Approfondisci con queste news
Lei è l’autrice di libri di cucina più famosa e amata d’Italia, pronta a presentarci oggi un uomo davvero importante per lei: torna a #Verissimo… Benedetta Rossi ? - facebook.com Vai su Facebook
RCS Libri firma con Google Books: presto 12mila titoli - Google Books si appresta ad accogliere il catalogo di titoli italiani del gruppo editoriale RCS Libri. tomshw.it scrive
Libri fantasy, oltre mille titoli pubblicati in Italia nel 2024 - Sono oltre mille i titoli di genere fantasy pubblicati nei primi dieci mesi del 2024 in Italia, una quota stabile negli ultimi tre anni. Scrive ansa.it