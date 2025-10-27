Libri, cinema, teatro, musica live, giornalismo, performance, video e canzoni: a cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, registra, scrittore e intellettuale, il Teatro Civico di Rho organizza una "celebrazione laica" per non dimenticare una figura importante della cultura italiana. "Tutto il mio folle amore", è il titolo della maratona artistico culturale che inizierà sabato 1° novembre alle 17 e si concluderà all’una di notte. La data non è casuale: cinquant’anni fa, il 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini venne ucciso nei pressi dell’Idroscalo di Ostia, massacrato e poi investito con una automobile mentre era riverso a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Libri, cinema e teatro per celebrare 50 anni dalla morte di Pasolini