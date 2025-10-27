Libretto o scherzetto ? | letture mostruose in biblioteca per Halloween

Il Centro Culturale Polivalente di Cattolica si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli. Mercoledì 29 ottobre, alle ore 17:00, bambine e bambini dai 4 agli 8 anni potranno immergersi in un’atmosfera magica e “spaventosa” tra racconti animati e creatività. 🔗 Leggi su Riminitoday.it