Libertà di stampa | politici-editori querele temerarie leggi bavaglio Garanti politicizzati Ecco perché Ranucci rilancia l’allarme

Lanotiziagiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la solidarietà per l’attentato subito la scorsa settimana “hanno ricominciato a delegittimare Report “. Parola di Sigfrido Ranucci che ieri, intervenendo a Montecitorio alla presentazione del libro di Rula Jebreal, Genocidio,  ha riaperto lo scontro col centro-destra sul caso dell’audio dell’ex ministro Giuliano Sangiuliano e sulla libertà di stampa in Italia. L’attacco al conflitto di interessi di Angelucci. “Se si volesse affrontare il tema dell’informazione, bisognerebbe avere la coscienza e la mappatura di cosa sta accadendo in questo momento: abbiamo editori omologati, editori politicizzati, addirittura un senatore, uno dei più assenteisti della storia, che gestisce giornali che usa come un manganello”, ha detto il giornalista, riferendosi all’editore di Libero, Tempo e Giornale, Antonio Angelucci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

