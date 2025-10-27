Liberi di respirare commuove Lecco | standing ovation per il docufilm sull' amianto
Standing ovation e lacrime agli occhi. Venerdì 24 ottobre l'auditorium dell'Officina Badoni di Lecco ha accolto la proiezione di "Liberi di respirare", il docufilm che racconta la battaglia contro l'amianto attraverso le voci di chi non si è arreso. La serata ha celebrato i dieci anni di attività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
