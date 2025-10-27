Libano Unifil | Attacco dell' Idf a una nostra pattuglia | L' esercito di Israele | Le forze Onu hanno abbattuto un nostro drone

Per la prima volta dall'attacco del 7 ottobre 2023, il ministro della Difesa Katz ha deciso che la situazione di emergenza dichiarata nel sud di Israele verrà revocata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

