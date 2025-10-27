Libano Unifil | Attacco dell' Idf a una nostra pattuglia | L' esercito di Israele | Le forze Onu hanno abbattuto un nostro drone

Per la prima volta dall'attacco del 7 ottobre 2023, il ministro della Difesa Katz ha deciso che la situazione di emergenza dichiarata nel sud di Israele verrà revocata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Libano, Unifil: "Attacco dell'Idf a una nostra pattuglia" | L'esercito di Israele: "Le forze Onu hanno abbattuto un nostro drone"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno accusato l’Unifil di aver abbattuto un loro drone ieri nel sud del Libano, nella zona di Kfar Kila, dove le truppe israeliane stavano eseguendo una missione di ricognizione. “Un’indagine preliminare ha rivelato che l’Unifil - facebook.com Vai su Facebook

Unifil, per la prima volta i soldati Onu abbattono un drone israeliano in Libano - X Vai su X

Unifil: "Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito" - Le forze di difesa israeliane ''con un carro armato hanno sparato" oggi, domenica 26 ottobre, "contro i caschi blu'' nel sud del Libano. Riporta msn.com

Libano, attacco Idf a pattuglia Unifil - "Un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell'Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata. Scrive rainews.it

Libano, altra crisi Israele-Onu: l'accusa all'Unifil sul drone dell'intelligence - L'esercito israeliano ha accusato l'Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite in Libano, di aver abbattuto ieri uno dei suoi droni ... Da iltempo.it