Libano tensione Israele-missione Onu

Servizitelevideo.rai.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.00 Scambio di accuse tra le forze israeliane e la missione Onu in Libano. Ieri l'Unifil ha detto che un drone Idf ha sganciato una granata sui Caschi blu e in contemporanea un carro israeliano ha sparato contro la pattuglia Onu. Oggi Israele accusa: il drone non era una minaccia per l'Unifil, che però ha "deliberatamente sparato" contro il velivolo, abbattendolo. La granata israeliana è stata sganciata dopo, sostengono le Idf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Libano, l'Unifil denuncia un attacco di Israele - Una granata è stata lanciata da un drone israeliano vicino ad una pattuglia di forze di pace dell'Onu in azione nei pressi di Kfar Kila. Si legge su avvenire.it

libano tensione israele missioneLibano, drone e carro armato israeliano attaccano pattuglia Unifil - Nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, intorno alle 17:45, un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell’Unifil (la missione di peacekeeping delle ... Lo riporta msn.com

Libano, Unifil denuncia: "L'esercito israeliano ha attaccato una nostra pattuglia" - L' Unifil, la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite, denuncia di aver ricevuto un altro attacco da parte dell'esercito israeliano. Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Libano Tensione Israele Missione