Libano tensione Israele-missione Onu

11.00 Scambio di accuse tra le forze israeliane e la missione Onu in Libano. Ieri l'Unifil ha detto che un drone Idf ha sganciato una granata sui Caschi blu e in contemporanea un carro israeliano ha sparato contro la pattuglia Onu. Oggi Israele accusa: il drone non era una minaccia per l'Unifil, che però ha "deliberatamente sparato" contro il velivolo, abbattendolo. La granata israeliana è stata sganciata dopo, sostengono le Idf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it