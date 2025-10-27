Libano Idf accusa Unifil | Hanno abbattuto nostro drone

(Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno accusato l'Unifil di aver abbattuto un loro drone ieri nel sud del Libano, nella zona di Kfar Kila, dove le truppe israeliane stavano eseguendo una missione di ricognizione. "Un'indagine preliminare ha rivelato che l'Unifil ha sparato deliberatamente contro il drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia", si .

