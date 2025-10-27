Libano Idf accusa Unifil | Hanno abbattuto nostro drone

Ildifforme.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno accusato l’Unifil di aver abbattuto un loro drone ieri nel sud del Libano, nella zona di Kfar Kila, dove le truppe israeliane stavano eseguendo una missione di ricognizione. “Un’indagine preliminare ha rivelato che l’Unifil ha sparato deliberatamente contro il drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia”, si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

libano idf accusa unifil hanno abbattuto nostro drone

© Ildifforme.it - Libano, Idf accusa Unifil: “Hanno abbattuto nostro drone”

Altre letture consigliate

Libano, tensione Israele-missione Onu - Ieri l'Unifil ha detto che un drone Idf ha sganciato una granata sui Caschi blu e in contemporanea un carro israeliano ha sparato ... Riporta rainews.it

libano idf accusa unifilLibano, Unifil denuncia: “Drone e carro armato israeliani hanno attaccato una nostra pattuglia” - Nessun ferito o danni materiali all'Unifil, la Forza delle Nazioni Unite in Libano, dopo che un drone israeliano ha sganciato una granata contro una pattuglia ... Si legge su fanpage.it

Libano, l'Unifil denuncia un attacco di Israele - Una granata è stata lanciata da un drone israeliano vicino ad una pattuglia di forze di pace dell'Onu in azione nei pressi di Kfar Kila. Segnala avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Libano Idf Accusa Unifil