Libano Idf accusa Unifil di avere abbattuto un drone israeliano

Gaza-Israele, le notizie di lunedì 27 ottobre – La diretta L’esercito israeliano ha accusato le forze dell’Unifil, la missione delle Nazioni Unite in Libano, di avere abbattuto un drone israeliano usato per raccogliere informazione. L’Egitto invia 12 mezzi pesanti a Gaza per le operazioni di ricerca dei corpi Inizio diretta: 271025 00:00 Fine diretta: 271025 23:00 12:19 271025 Libano, Idf accusa Unifil di avere abbattuto un drone L’esercito israeliano ha accusato le forze dell’Unifil, la missione delle Nazioni Unite in Libano, di avere abbattuto un drone usato per raccogliere informazioni. “Ieri, un drone di raccolta informazioni delle Idf è stato abbattuto nella zona di Kfar Kila, nel Libano meridionale, durante un’attività di routine di raccolta informazioni nella zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, Idf accusa Unifil di avere abbattuto un drone israeliano

