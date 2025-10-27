Libano Idf accusa Unifil dell’abbattimento di un drone forza Onu | Attaccati a Kfar Kila sganciata granata da velivolo neutralizzato - VIDEO

La versione della missione Onu è diametralmente opposta a quanto dichiarato dall'idv. In una nota ufficiale, Unifil ha riferito che nel pomeriggio di ieri un drone israeliano ha sganciato una granata contro una propria pattuglia nei pressi dell’insediamento di Kfar Kila, nel Sud del Libano L’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Libano, Idf accusa Unifil dell’abbattimento di un drone, forza Onu: “Attaccati a Kfar Kila, sganciata granata da velivolo, neutralizzato” - VIDEO

