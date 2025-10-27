Libano drone israeliano colpisce pattuglia Onu | Unifil denuncia violazione della sovranità

Torna a salire la tensione lungo il confine tra Israele e Libano. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:45 ora locale, un drone israeliano ha sganciato una granata su una pattuglia della missione Unifil delle Nazioni Unite nei pressi di Kfar Kila, nel Sud del Paese. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale della forza di pace, nessun militare è rimasto ferito e non si registrano danni a mezzi o infrastrutture. Pochi istanti dopo l’attacco, un carro armato israeliano ha sparato un colpo in direzione dei caschi blu, colpo che non ha causato vittime. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo un altro episodio nella stessa area, quando un drone israeliano aveva sorvolato a bassa quota la pattuglia Unifil. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Libano, drone israeliano colpisce pattuglia Onu: Unifil denuncia violazione della sovranità

