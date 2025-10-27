Sale la tensione tra Israele e l’Onu. Tutto è cominciato domenica 26 ottobre quando l’Unifil su X ha denunciato che le forze di difesa israeliane ( Idf ) hanno «sparato con un carro armato contro i caschi blu» nel sud del Libano. Attacco che «fortunatamente non ha causato né feriti né danni». Inoltre le forze d’interposizione delle Nazioni Unite hanno parlato di un drone che «si è avvicinato a una pattuglia» e «ha sganciato una granata». Per questo è stato neutralizzato. Ma Israele non ci sta e l’Idf ha così accusato l’Unifil: «Un’indagine preliminare ha rivelato che l’Unifil ha sparato deliberatamente contro il drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Libano, alta tensione tra Israele e l’Onu