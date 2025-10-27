Libano alta tensione tra Israele e l’Onu
Sale la tensione tra Israele e l’Onu. Tutto è cominciato domenica 26 ottobre quando l’Unifil su X ha denunciato che le forze di difesa israeliane ( Idf ) hanno «sparato con un carro armato contro i caschi blu» nel sud del Libano. Attacco che «fortunatamente non ha causato né feriti né danni». Inoltre le forze d’interposizione delle Nazioni Unite hanno parlato di un drone che «si è avvicinato a una pattuglia» e «ha sganciato una granata». Per questo è stato neutralizzato. Ma Israele non ci sta e l’Idf ha così accusato l’Unifil: «Un’indagine preliminare ha rivelato che l’Unifil ha sparato deliberatamente contro il drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
L’intervista alla ministra degli Esteri israeliana, durante un periodo di alta tensione tra Israele e Libano: dal suo rapporto con il mentore Sharon ai nuovi conflitti - X Vai su X
Durante le celebrazioni della Festa Nazionale e della Festa di Metà Autunno, le forze cinesi di peacekeeping in Abyei e in Libano hanno ricevuto la “Medaglia della Pace” delle Nazioni Unite, la più alta onorificenza conferita al personale impegnato nella tute - facebook.com Vai su Facebook
Unifil abbatte un drone israeliano in Libano: alta tensione tra Onu e Tel Aviv - I caschi blu di Unifil, sotto comando italiano, abbattono per la prima volta un drone israeliano L’episodio, avvenuto a Kafr Kila, al confine tra Libano e Israele, segna un nuovo punto di crisi nei ... Riporta msn.com
Libano, l'Unifil denuncia un attacco di Israele - Una granata è stata lanciata da un drone israeliano vicino ad una pattuglia di forze di pace dell'Onu in azione nei pressi di Kfar Kila. Lo riporta avvenire.it
Libano, Unifil denuncia: "L'esercito israeliano ha attaccato una nostra pattuglia" - L' Unifil, la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite, denuncia di aver ricevuto un altro attacco da parte dell'esercito israeliano. Si legge su tg.la7.it