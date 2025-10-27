Liam Neeson Goodwill Ambassador dell’Unicef in missione in Sud Sudan
Roma, 27 ott. (askanews) – Il Goodwill Ambassador dell’Unicef Liam Neeson ha effettuato una missione in Sud Sudan la scorsa settimana per vedere gli effetti degli shock economici, dei cambiamenti climatici, della povertà e dell’insicurezza sulla vita dei bambini, in particolare delle bambine, in un contesto di gravi tagli globali agli aiuti pubblici allo sviluppo. Lo riferisce il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia in un comunicato. Nel corso della missione durata sei giorni – prosegue Unicef – l’attore britannico ha incontrato le madri di bambini colpiti da malnutrizione acuta grave e ha ascoltato storie sull’importanza dei servizi di trattamento salvavita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
