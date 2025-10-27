Liam Lawson rischia di investire due commissari nel GP Messico | Stiamo scherzando? Potevo ucciderli
Il pilota della Racing Bulls rientrando in pista dopo un pit stop si è trovato di fronte dei commissari mentre era in gara, in curva 1 del GP Messico. Lawson in un team radio ha espresso il suo stupore in modo molto colorito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Durante i primi giri del GP si è sfiorata la tragedia. Liam Lawson percorreva a velocità normale Curva 1-2 mentre si imbatteva nei commissari di pista. La reazione del neozelandese prima del ritiro: “Avrei potuto ucciderli”. #MemasGP #F1 #MexicoGP - facebook.com Vai su Facebook
Durante l'unico turno di libere del Gp degli USA la regia ci tiene a farci sapere, con un'infografica dedicata, che Liam Lawson avrebbe fatto il pilota di motocross se non avesse guidato auto, che ha due cani e che il suo passatempo sono i videogiochi. La tecnic - X Vai su X
Liam Lawson rischia di investire due commissari nel GP Messico: “Stiamo scherzando? Potevo ucciderli” - Il pilota della Racing Bulls rientrando in pista dopo un pit stop si è trovato di fronte dei commissari mentre era in gara, in curva 1 del GP Messico ... Si legge su fanpage.it