L’IA non è più così intelligente | gattini balletti e fake news bruciano il cervellone artificiale

Scorri, scorri, scorri video brevi e senza senso di gatti e balletti, oppure notizie clickbait come “Wow, non crederai mai a questo” o “Leggi qui, ti cambierà la vita”. Sono contenuti virali e spettacolarizzati che bombardano gli utenti di Internet friggendogli il cervello in un fenomeno chiamato brain rot, letteralmente “marciume cerebrale”, e lo fanno anche con i neuroni dell’intelligenza artificiale che si rincretinisce, altro che superintelligenza. Una IA psicopatica e narcisista. Uno studio pubblicato da ricercatori dell’Università del Texas ad Austin e della Purdue University ha documentato il brain rot negli LLM, i Large Language Model ovvero i modelli linguistici di deep learning, che soffrono di deterioramento cognitivo quando vengono addestrati sui contenuti dei social. 🔗 Leggi su Panorama.it

