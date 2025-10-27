L’IA non è più così intelligente | gattini balletti e fake news bruciano il cervellone artificiale

Panorama.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scorri, scorri, scorri video brevi e senza senso di gatti e balletti, oppure notizie clickbait come “Wow, non crederai mai a questo” o “Leggi qui, ti cambierà la vita”. Sono contenuti virali e spettacolarizzati che bombardano gli utenti di Internet friggendogli il cervello in un fenomeno chiamato brain rot, letteralmente “marciume cerebrale”, e lo fanno anche con i neuroni dell’intelligenza artificiale che si rincretinisce, altro che superintelligenza. Una IA psicopatica e narcisista. Uno studio pubblicato da ricercatori dell’Università del Texas ad Austin e della Purdue University ha documentato il brain rot negli LLM, i Large Language Model ovvero i modelli linguistici di deep learning, che soffrono di deterioramento cognitivo quando vengono addestrati sui contenuti dei social. 🔗 Leggi su Panorama.it

l8217ia non 232 pi249 cos236 intelligente gattini balletti e fake news bruciano il cervellone artificiale

© Panorama.it - L’IA non è più così intelligente: gattini, balletti e fake news bruciano il cervellone artificiale

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217ia 232 Pi249 Cos236