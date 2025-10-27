L' Hip hop? La musica giusta per combattere la povertà educativa
L’hip hop torna alle sue radici: educazione, autenticità e riscatto nelle periferie italiane con i ragazzi e le ragazze di Keep It Real - Comunità in cammino a Roma, Milano, Bologna, Napoli e Cosenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Argomenti simili trattati di recente
Arriva il weekend… ed è il momento di spingere! Niente scuse, solo energia, musica e la carica giusta da Gimnasia #Gimnasiafitnessclub - facebook.com Vai su Facebook
L'Hip hop? La musica giusta per combattere la povertà educativa - L’hip hop torna alle sue radici: educazione, autenticità e riscatto nelle periferie italiane con i ragazzi e le ragazze di Keep It Real - Da vanityfair.it
Come scegliere la musica giusta per i tuoi allenamenti - Dalla colonna sonora di Rocky IV a Thunderstruck degli Ac/Dc, passando magari per We will rock you dei Queen, fino alle sonorità più recenti, come Chill Out Lounge o Bass House. Riporta menshealth.com
Musica, moda e libertà. In due parole: hip hop - L’hip hop va oltre la musica: è una luce in fondo al tunnel, una maniera di brillare all’interno di un gruppo, di un momento. Lo riporta xl.repubblica.it