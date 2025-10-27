Un grave incidente stradale ha provocato la morte di un uomo nella serata di ieri, in un tratto di una delle principali arterie del Nord-Est. Le prime segnalazioni sono arrivate alle centrali operative intorno all’ora di cena, quando diversi automobilisti hanno riferito di aver visto un corpo a terra lungo la carreggiata. I soccorsi sono stati immediatamente inviati sul posto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un mezzo in corsa che non si è fermato a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"L'ha ammazzato ed è scappato". Italia, travolto in bici da un furgone: la scena atroce dalle telecamere