L’ha ammazzato ed è scappato Italia travolto in bici da un furgone | la scena atroce dalle telecamere
Un grave incidente stradale ha provocato la morte di un uomo nella serata di ieri, in un tratto di una delle principali arterie del Nord-Est. Le prime segnalazioni sono arrivate alle centrali operative intorno all’ora di cena, quando diversi automobilisti hanno riferito di aver visto un corpo a terra lungo la carreggiata. I soccorsi sono stati immediatamente inviati sul posto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un mezzo in corsa che non si è fermato a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
