Lezione conferenza su Caterina Percoto

I docenti dell'Università delle LiberEtà fanno lezione in trasferta. Appuntamento per martedì 4 novembre dalle 18 alla Libreria Coop.Friuli per la lezione conferenza su Caterina Percoto, a cura di Vilia Candido. Prenota il tuo posto entro le 15 di martedì 4 novembre con una mail a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

