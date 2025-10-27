L’ex sindaco propone un’exit strategy

TERNI Mentre imperversa via social ma non solo lo scontro al veleno sul progetto stadio-clinica, innescato dal ricorso al Tar della Regione sulla relativa determina dirigenziale del Comune, l’ex sindaco Leonardo Latini indica una via d’uscita. Lo fa con un’intervista rilasciata a UmbriaOn. "La Giunta Proietti, in primo luogo, si dovrebbe impegnare formalmente, ad esempio con una nuova delibera, a confermare i posti letti pubblici e privati già previsti dalla precedente amministrazione per la città di Terni, adottando, se necessario, un atto di programmazione specifico nell’ambito di un procedimento di revisione o integrazione del Piano sanitario regionale – così Latini a UmbriaOn –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

