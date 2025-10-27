L'ex compagna di Mario Gregoraci a Le Iene | Le figlie non mi accettavano la reazione di Elisabetta e Marzia

Rosita Gentile ha raccontato le aggressioni subite da Mario Gregoraci in 12 anni di relazione a Le Iene: "Da subito siamo stati contrastati da Elisabetta e Marzia Gregoraci, lui sfogava il nervosismo per i conflitti con loro su di me". Nel servizio le sorelle Gregoraci hanno smentito la versione, e reso pubblica la loro volontà di rimanere estranee alle vicissitudini giudiziarie del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mario Gregoraci, 75 anni, padre della showgirl Elisabetta Gregoraci, è stato denunciato dall'ex compagna Rosita Gentile con la quale ha vissuto una storia durata dodici anni. Lo racconta Il Corriere della Sera. La donna, 57 anni, di professione fashion design - facebook.com Vai su Facebook

L’ex compagna di Mario Gregoraci a Le Iene: “Le figlie non mi accettavano”, la reazione di Elisabetta e Marzia - Rosita Gentile ha raccontato le aggressioni subite da Mario Gregoraci in 12 anni di relazione a Le Iene: “Da subito siamo stati contrastati da Elisabetta e Marzia Gregoraci, lui sfogava il nervosismo ... Scrive fanpage.it

Mario Gregoraci rinviato a giudizio. L’ex compagna racconta le minacce “se chiamano i carabinieri ti uccido” - Rosita, la donna con cui il padre di Elisabetta Gregoraci ha avuto una relazione durata oltre un decennio, racconta anni di presunte violenze, gelosia e minacce. quicosenza.it scrive

Mario Gregoraci accusato di violenze dall'ex compagna: chiesto il processo - La donna, 56 anni, residente a Soverato, ha raccontato di aver vissuto per dodici anni sotto il controllo e le violenze del 75enne, accusandolo di averla picchiata, insultata e minacciata di morte, ... Segnala reggiotv.it