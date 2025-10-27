Leva militare obbligatoria la decisione dell’Italia | l’annuncio di Crosetto

C'è un vento di inquietudine che soffia sull'Europa. Dalla Scandinavia ai Balcani, passando per il cuore del continente, sempre più governi stanno valutando come rafforzare le proprie forze armate in un clima internazionale che non promette stabilità. Il ritorno del conflitto in Europa, con la guerra in Ucraina ancora in corso e le tensioni crescenti con la Russia, ha riacceso un dibattito che sembrava archiviato da decenni: quello sulla leva militare obbligatoria. Mentre alcuni Paesi si preparano a reintrodurla, altri – come l'Italia – scelgono una via diversa, puntando su un modello più moderno, tecnologico e selettivo.

