L’hanno chiamata “ la flotilla dei bambini del mondo ” ma nessuno pensi che qualche organizzazione o scuola si sia messa in mente di imbarcare dei ragazzi. L’idea del Movimento di cooperazione educativa (Mce) e della Federazione Internazionale dei Movimenti di Scuola Moderna (Fimem) è quella di inviare ai politici una marea di lettere per la pace. L’iniziativa è stata presentata il 24 ottobre durante una conferenza stampa online alla quale hanno partecipato Lidia Pantaleo della segreteria nazionale di Mce, il responsabile del gruppo educazione alla pace e alla non violenza Roberto Lovattini, Karim Kaboré di Fimem in diretta dal Congo e Cosetta Lodi, figlia del famoso maestro Mario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lettere di pace ai politici di tutto il mondo”: l’iniziativa per le scuole della “Flotilla dei bambini”