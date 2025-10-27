Dopo la mezzanotte del 16 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato un invio massivo di lettere di compliance dirette ai contribuenti con potenziali redditi omessi. Si tratta di comunicazioni che hanno raggiunto migliaia di caselle Pec nel cuore della notte e tantissime abitazioni e uffici nel corso delle ultime giornate generando preoccupazione e un certo malumore tra i cittadini e gli studi professionali, già impegnati con le scadenze fiscali di fine mese. Chi rischia con i nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate. Le nuove comunicazioni riguardano principalmente i contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi 2023 (relativa all’anno d’imposta 2022), non hanno indicato redditi risultanti invece dalle certificazioni uniche inviate dai datori di lavoro, committenti o enti pensionistici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lettera a casa dall’Agenzia delle Entrate, chi rischia con i nuovi controlli