Letizia e Sofia di Spagna | i look gemelli low cost

L’infanta Sofia di Spagna somiglia sempre di più alla regina Letizia, non solo nei lineamenti ma anche nello stile, ormai raffinato e curato in ogni dettaglio. La giovane principessa ha preso parte con la famiglia reale al completo al Premio Città Esemplare delle Asturie 2025, celebrato a Valdesoto, un appuntamento tradizionale molto caro alla Casa Reale. Letizia e Sofia di Spagna “gemelle di look”. Per l’occasione, madre e figlia hanno conquistato l’attenzione dei presenti con due look coordinati, basati su uno dei capi chiave di stagione: la giacca cropped. La regina Letizia ha scelto un elegante bluson in lana cotta blu navy firmato Sézane, indossato sotto un classico trench beige di Mango, a cui ha abbinato jeans blu scuro e mocassini in camoscio con interno in alpaca di Pedro García, perfetti per aggiungere un tocco sofisticato ma informale. 🔗 Leggi su Amica.it
