L' esonero di Tudor dalla Juve Brambilla ad interim Il totonomi per guidare la squadra

Era nell'aria ed è arrivato puntuale nella mattinata di lunedì 27 ottobre: Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. Per il tecnico croato, oltre alla fatale sconfitta contro la Lazio, fatali anche i risultati negativi delle ultime giornate con pareggi e sconfitte. In queste ore la società bianconera è già alla ricerca di un sostituto ma al momento, per la gara contro l'Udinese di mercoledì, in panchina andrà Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juventus Next Gen. Il totonomi per la panchina. A questo punto cresce la curiosità per chi potrà essere il nuovo allenatore: tra i nomi più caldi si fanno quelli di due ex tecnici della Nazionale Italiana di calcio, Luciano Spalletti e Roberto Mancini con il tecnico toscano "in vantaggio" sul marchigiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

