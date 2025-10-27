L’esercito israeliano ha attaccato l’UNIFIL nel sud del Libano

La missione di peacekeeping dell' ONU, chiamata UNIFIL, è incaricata di verificare che i trattati internazionali lungo il confine tra Libano e Israele vengano rispettati. L'organizzazione, tuttavia, ha denunciato di aver subito un nuovo attacco da parte dell'esercito israeliano ieri pomeriggio. Intorno alle 17:45 un drone si è avvicinato a una pattuglia dell'UNIFIL, sganciando una granata a poca distanza; qualche minuto dopo un carro armato ha sparato un colpo di artiglieria verso i soldati. Fortunatamente, non ci sono stati morti o feriti. Il comunicato di UNIFIL. Questo il comunicato ufficiale: «Questo pomeriggio, verso le 17:45, un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia UNIFIL in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata.

