Leone XIV consacra un nuovo vescovo ma i cerimonieri dimenticano lo zucchetto

Ennesima gaffe del Maestro delle cerimonie pontifice, mons. Diego Ravelli. Ieri pomeriggio il Santo Padre Leone XIV ha consacrato vescovo monsignor Miros?aw Stanis?aw Wachowski, nuovo Nunzio Apostolico in Iraq. Nel momento della consacrazione il Papa gli ha infilato l'anello vescovile all'anulare destro e monsignor Ravelli gli ha subito dopo porto la mitra. Il pontefice a quel punto ha chiesto: “e lo zucchetto?”. Ravelli si è guardato attorno spaesato: nessuna traccia dello zucchetto episcopale. “Non si trova lo zucchetto” hanno risposto i cerimonieri. Rassegnato, il Papa ha posto sul capo del presule la mitra senza lo zucchetto violaceo ma la scena ed il dialogo, a microfoni aperti, sono stati visti ed ascoltati da tutti i presenti nella Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Leone XIV consacra un nuovo vescovo, ma i cerimonieri dimenticano lo zucchetto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? LA VOCE DI HIND RAJAB ? Dopo i 24 minuti di applausi e il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, il festival di San Sebastian consacra LA VOCE DI HIND RAJAB come film dell’anno, conferendogli il premio del pubblico con il voto più alto c - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV dopo aver salutato i pellegrini della Diocesi della Toscana in Piazza San Pietro, nel Palazzo Apostolico ha ricevuto gli Eremiti italiani (a Roma per il Giubileo della Vita Consacrata), il presidente del Guatemala Bernardo Arévalo de León - X Vai su X

Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono ... Scrive tg24.sky.it

Papa Leone XIV: “Sperare ciò che non si vede” e rinnovare il cuore della Chiesa - Durante l’udienza giubilare in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli a sperare anche quando ciò che desiderano non è visibile. Segnala msn.com

Leone XIV proclama 6 nuovi santi, tra cui due venezuelani, un armeno e Bartolo Longo fondatore del santuario di Pompei - Tra cui due figure particolarissime, il medico fondatore del santuario di Pompei, Bartolo Longo, che nell'Italia appena unita, da avvocato, ... Scrive msn.com